Blitz dei carabinieri nell'ex camping Michelangelo: sequestrati 600 grammi di droga

La droga sequestrata dai militari

Firenze, 16 febbraio 2023 – E' stata trasformata in una sorta di centrale operativa per lo spaccio l'area dell'ex camping Michelangelo che fino al 2015, per 60 anni, ha ospitato uno dei campeggi più rinomati di Firenze per la sua posizione privilegiata e poi caduta in abbandono. In linea con i servizi straordinari di controllo del territorio degli ultimi giorni, questa mattina i carabinieri della Stazione di Firenze-Ricorboli, coadiuvati dalle unità cinofile dell’Arma, hanno rinvenuto sei panette di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi.

L’operazione ha interessato l’area comunale dismessa nei pressi dell’ex campeggio “Michelangelo”, nel quartiere Oltrarno. Ai militari, da qualche settimana, era arrivata la segnalazione riguardo la presenza di alcuni pusher che avevano eletto l'area a luogo di stoccaggio della droga, in attesa di essere rivenduta per le strade fiorentine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

E pensare che per anni è stato uno dei campeggi più belli del mondo, con piazzole e servizi incastonati fra gli olivi di un antico podere dei benedettini olivetani di San Miniato. Davanti, che sembra quasi di toccarli, alcuni dei monumenti più invidiati al mondo: la Cupola, il Battistero, Santa Croce. Oggi l'area dismessa, al centro di un piano di recupero, viene usata come ricettacolo di brutti giri.