Dicomano, il finto avvocato di nuovo in azione: vittima una nonna di 93 anni

I carabinieri

Campi Bisenzio (Firenze), 22 marzo 2023 - Il finto avvocato torna a colpire. Secondo quanto ricostruito, nella serata di ieri, una signora di 93 anni, accompagnata dalla nipote, presso la Stazione carabinieri di Campi Bisenzio ha denunciato di essere stata vittima di una truffa da parte di uno sconosciuto, sedicente “avvocato”.

Secondo quanto raccontato, l'uomo l'aveva contattata telefonicamente e indotta a consegnare a un suo delegato una somma di denaro, necessaria affinché la nipote non fosse arrestata dalle forze dell’ordine in quando responsabile di un grave sinistro stradale. L’anziana signora, preoccupata della situazione, ha consegnato all'imbroglione, che ha bussato alla sua porta, la somma di 1.500 euro. La vittima ha capito di essere stata raggirata solo poco dopo, una volta raggiunta al telefono la nipote.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio per l’individuazione degli autori del reato. Di casi ce ne sono tanti. La settimana scorsa, a Dicomano a finire nelle grinfie del finto avvocato una donna di 68 anni. La settimana prima un 87enne, invece, è stato truffato dal finto maresciallo e dal sedicente avvocato. Secondo quanto raccontato, intorno alle 11.45, un uomo che si è presentato come un maresciallo avrebbe telefonato presso la sua abitazione. L'imbroglione gli avrebbe spiegato che suo figlio aveva avuto un incidente e che era quindi necessario pagare una cauzione per non incorrere in problemi con la giustizia. Alla sua porta poi si è presentato un sedicente avvocato al quale ha consegnato 10mila euro. La stessa tecnica utilizzata per truffare solo poche ore dopo una 69enne che, dopo essere stata chiamata da un finto maresciallo, è stata raggiunta presso la sua abitazione da un avvocato al quale ha consegnato la somma di 3.400 euro. La settimana prima la coppia ha portato via 10mila euro e tutti i suoi preziosi a una donna di 90 anni e 11 mila euro a una 83enne. Da un'indagine Cna Pensionati Firenze è emerso che quasi due anziani su tre, per la precisione il 60%, negli ultimi tre anni ha subito una truffa o un tentativo di truffa. Dall'indagine viene fuori che il mezzo più utilizzato per il primo approccio è il telefono ma in crescita, con il diffondersi dell’uso delle nuove tecnologie anche tra i nostri nonni, il ricorso a e-mail, social media e, più in generale, internet. Per quanto riguarda i momenti del giorno in cui i truffatori agiscono con più frequenza, il 28% del campione dichiara che i tentativi sono avvenuti di mattina, stessa percentuale per il pomeriggio, il 24% all'ora di pranzo e il 3% la sera o la notte.