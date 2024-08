Derubata all'uscita del lavoro con il trucco della gomma forata

Firenze, 21 agosto 2024 – Con la scusa della ruota bucata si sono offerti di aiutarla e le hanno portato via la borsa. E' successo martedì, subito dopo pranzo, in via Pistoiese. Secondo quanto denunciato agli agenti, la donna era appena uscita da lavoro quando si è resa conto di avere la gomma della macchina a terra.

Una volta accostato al margine della carreggiata per decidere il da farsi, sarebbe stata avvicinata da un’auto con a bordo due uomini stranieri che si sarebbero subito offerti di aiutare la malcapitata. Ma mentre era in corso il cambio della gomma bucata, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si sarebbero allontanati, ripartendo a razzo.

In quel momento la vittima avrebbe realizzato che la sua borsa di pelle chiara - piena di effetti personali, carte di pagamento e un Iphone di ultima generazione - era sparita insieme ai due uomini nei quali le circostanze l’avrebbero costretta a riporre fiducia.

Alla vittima, rimasta letteralmente a piedi e senza telefonino, non è rimasto che raccontare la vicenda agli agenti di una volante, che l’hanno soccorsa pochi istanti dopo in strada. Gli investigatori di via Zara ritengono si tratta di un nuovo modus operandi per portar via le borse a donne sole al volante e mette quindi in guardia tutti gli utenti della strada per i quali resta sempre valido il consiglio di chiamare subito il 112Nue al minimo sospetto.