Cup, stop di due giorni a prenotazioni di visite ed esami

Firenze, 13 aprile 2023 - Questo fine settimana in Toscana saranno sospese le prenotazioni delle visite e degli esami attraverso gli sportelli dei cup, i call center, le farmacie e la via online. L'interruzione del servizio, si spiega dalla Regione, è legata alla sostituzione di alcuni server centrali della piattaforma informatica che gestisce il sistema 'Cup2.0'. Si tratta di una "manutenzione programmata per rendere tutto il sistema più performante".

Lo stop, quindi, scatterà dalle 21 di venerdì prossimo e andrà avanti fino alla mezzanotte di domenica. Con i server fermi gli sportelli di prenotazione e i call center non potranno operare sabato. Così come le farmacie, aperte nel fine settimana, e che non potranno interfacciarsi con il sistema. La Regione si scusa "per i disservizi. I tecnici di Estar e del fornitore del servizio affiancheranno, lunedì mattina, le aziende sanitarie durante le fasi riavvio del sistema". Regione ed Estar, è riportato nella nota diffusa da palazzo Strozzi Sacrati, "hanno avvertito per tempo le aziende sanitarie, inviando loro una comunicazione alla fine di marzo". Maurizio Costanzo