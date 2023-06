Tiziano Ferro a Firenze, dedica a Francesco Nuti al concerto: “Devo ringraziarlo”

Firenze, 21 giugno 2023 – Un momento commovente. È stata la dedica di Tiziano Ferro, al concerto di Firenze, a Francesco Nuti, il grande attore morto pochi giorni fa. Durante la sua esibizione il cantautore si è soffermato per ricordarlo: “Io devo ringraziare la scuola di Firenze, ma anche il cinema – ha detto Tiziano –. Voglio ringraziare Francesco Nuti, ma non canterò una sua canzone, perché non so farlo”.

Poi la polemica del cantautore. “Conosco tutti i suoi film a memoria – ha sottolineato Tiziano Ferro durante il concerto allo stadio Artemio Franchi davanti a decine di migliaia di spettatori –, e trovo ingiusto che per onorarlo non sia stata fatta una maratona in TV con tutti i suoi film”.

"Ti dedico questa”, conclude Tiziano Ferro. E parte la canzone “Ed ero contentissimo”. Ovazione dei fan per la dedica all’attore.