Teatro, danza e letture: al Galileo va in scena la Notte dei classici

Firenze, 4 aprile 2025 - Dalle interviste impossibili ai personaggi dell’Odissea al piccolo musical gastronomico sulla cucina mediterranea antica. Spettacoli, letture, incontri e performance teatrali animeranno stasera il liceo classico Galileo, che partecipa anche quest'anno all’appuntamento molto sentito della Notte dei classici. Un’iniziativa di carattere nazionale che, quest’anno, ha come filo conduttore il Mediterraneo, culla di civiltà, crocevia di popoli e fonte inesauribile di storie che ancora oggi ci parlano.

“Sarà una bella festa, tra studenti di oggi e di ieri, docenti e non docenti. Si tratta di una preziosa occasione per celebrare, anche in modo divertente, il nostro grande amore per la classicità”, dice la dirigente del liceo, Liliana Gilli. L’evento, aperto a tutti, si terrà dalle 17,45 alle 21,30 e si aprirà coi saluti della preside, seguiti dall’inno ufficiale della Notte dei classici, tra l’altro scritto da un ex allievo dello storico liceo, Francesco Rainero. Ecco che in aula magna il professor Andrea Sani parlerà del naufragio di Ippaso di Metaponto e della scoperta greca dell’Infinito, mentre a seguire il giornalista della Nazione Fabrizio Morviducci dialogherà coi professori Baragli e Mencarelli intorno alle due grandi figure di Tiziano Terzani e Oriana Fallaci, che con visioni opposte hanno raccontato guerre, rivoluzioni e cambiamenti epocali. “Mediterraneo: luogo di incontro o di scontro di civiltà?”, la domanda intorno a cui ruoterà la riflessione. Spazio poi agli studenti, tra esibizioni musicali, performance ispirate al mondo antico e spunti decisamente curiosi, come lascia intendere l’appuntamento organizzato dai ragazzi di terza E, che ha per titolo ‘Passione mediterranea: da Dante alla trap’. Tutti in pista, poi, nel cortile del liceo, con ‘Il Gali balla’, tra esibizioni musicali e danze a cura degli studenti del liceo. Gran finale poetico con la lettura del Notturno di Saffo.