Stregato da Firenze, l’attore Brant Daugherty (e famiglia) a spasso per il centro

Firenze, 17 luglio 2023 – Talmente stregato da Firenze da postare tutto sui social, ma proprio tutto: non solo il classico tour fra Santa Maria del Fiore e compagnia bella, ma anche le immagini del figlio e perfino il nome dell’hotel scelto per il soggiorno fiorentino (in piazza San Paolino) che segue altre tappe europee (Belgio, Olanda e anche il lago di Garda). Una lunga permanenza europea dovuta non solo al piacere ma anche al lavoro, visto che nelle scorse settimane Daugherty – come ha scritto al suo milione di follower su Fb – era sul set a Parigi.

Brant Daugherty, attore statunitense 38enne, conosciuto per il ruolo di Noel Kahn nella serie tv “Pretty Little Liars”, ha pubblicato sui social le immagini della sua vacanza fiorentina. In tv lo abbiamo visto anche nella settima stagione di “Army wives”, al cinema nella parodia “Angry Games” e in “50 sfumature di rosso”, ma è molto famoso soprattutto in patria anche grazie alla sua presenza tv (è stato un concorrente di Ballando con le stelle).