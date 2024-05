Storie rimaste in fondo al mare, alla Compagnia una serata sul fenomeno migratorio

Firenze, 21 maggio 2024 - Urla nel silenzio. Sono quelle di chi scappa da guerre, persecuzioni e carestie: a volte restano sepolte in fondo al mare, spesso raggiungono le nostre coste, in cerca di riscatto e speranza. Le loro voci e testimonianze sono raccolte al Cinema La Compagnia, che ospita giovedì 23 - a partire dalle 19 - una serata ad ingresso libero per riflettere sul fenomeno migratorio: l'evento, promosso da Oxfam Italia e The Factory Prd con il patrocinio del Comune di Firenze, è realizzato nell'ambito del progetto SAI di San Casciano in Val di Pesa insieme alle numerose realtà che si occupano di integrazione sul territorio.

Ad aprire il programma, la presentazione di "Human Library" a cura di Limo - Linguaggi in Movimento e Florence Must Act, uno spazio libero di incontro e ascolto di "libri viventi", protagonisti di storie di amicizia e condivisione, coraggio e resilienza. Il percorso prosegue con la proiezione del documentario "Apnea", diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni: il racconto commovente dell'odissea personale e collettiva vissuta da quattordici ragazzi - alcuni ospiti del progetto SAI della provincia fiorentina - per arrivare dalla Libia nel nostro paese. Accanto ai registi, presenti in sala, ci saranno il giornalista e presidente di Sheep Italia Saverio Tommasi, il direttore generale di Oxfam Italia Roberto Barbieri e l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni.

"E' una serata senza filtri, che offre interessanti spunti di confronto per ascoltare in modo diretto storie ed esperienze concrete di chi si mette in viaggio con l'unica certezza di ciò che si lascia alle spalle: guerre, povertà, disastri ambientali", ha commentato l'assessore Monia Monni.