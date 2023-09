Servizi museali Firenze, i sindacati: “Siglata l'intesa in Regione”

Firenze, 1 settembre 2023 - Un accordo con il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt utile a garantire la continuità occupazionale, contrattuale, normativa e retributiva delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nella gara di concessione per il servizio di biglietteria, accoglienza e bookshop è stato siglato ieri al tavolo della Regione Toscana da Filcams Cgil e UilTucs. È quanto annunciato, in una nota, da Filcams Cgil Firenze, UilTuCs Toscana-Area Firenze e Rsu Opera Laboratori Fiorentini.

La pre-intesa firmata ieri costituisce un passaggio fondamentale e non scontato, considerato che la stazione appaltante, la Galleria degli Uffizi, "si impegna, nel rispetto delle norme, legislative e contrattuali in essere, a garantire soluzioni per il mantenimento della continuità contrattuale e retributiva vigente, incluso quanto previsto dalla contrattazione integrativa, della correttezza dell'applicazione contrattuale, e dei livelli occupazionali del personale effettivamente impiegato nei musei e nei servizi accessori", si spiega.

"È un risultato importante, che arriva dopo mesi di mobilitazione e uno sciopero, ed è un risultato che conferma la correttezza delle nostre ragioni, la fondatezza della preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e la 'buona' battaglia portata avanti in tutte le sedi istituzionali e nelle piazze". Il tavolo regionale rimarrà attivo e nei prossimi mesi, come previsto nella pre-intesa, ci saranno altri incontri e confronti sindacali per seguire tutto il percorso della gara di concessione e garantire gli impegni assunti tramite questo accordo.