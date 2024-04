Firenze, scherzo dell’hotel alla star di The Office: posate in gelatina come nella serie

Firenze, 29 aprile 2024 – Più che uno scherzo è, se vogliamo, una dotta citazione. Che la superstar di una serie conosciutissima nel mondo ha apprezzato, tanto da postarla su Instagram.

Accade a Firenze, dove lo staff del Plaza Hotel Lucchesi, struttura nel pieno centro storico del capoluogo toscano, ha accolto in maniera particolare Rainn Wilson, attore protagonista di The Office, una serie molto conosciuta a livello mondiale. Chiusa nel 2013 ma che nelle sue nove stagioni ha raccolto molti fan.

Racconta le dinamiche interne di un qualsiasi ufficio. E uno dei personaggi che popolano questo posto di lavoro è proprio Rainn Wilson, che interpreta Dwight Schrute, spesso preso di mira dagli scherzi del collega Jim Halpert, che nella serie è interpretato dall’attore John Krasinski.

Come molte star internazionali Rainn Wilson ama Firenze e si è concesso un soggiorno alloggiando appunto nella struttura in centro. Lo staff dell’hotel riconosce l’attore e, quando ordina in camera la cena, scatta l’idea di uno degli chef, Dario appassionatissimo di The Office grazie alla sua ragazza, che gli ha fatto conoscere la serie: “Mettiamo le sue posate in gelatina”, dice il cuoco ai colleghi.

Questo per ripetere uno scherzo in cui Rainn Wilson nella serie subisce, quando la sua spillatrice viene appunto avvolta nella gelatina. Insieme alle posate “inaccessibili” vengono portate anche posate normali.

Il modo per far capire all’attore che è stato riconosciuto e che in cucina The Office è una serie molto amata. Lo scherzo va in scena. Lo staff della cucina usa una gelatina particolarmente veloce nel solidificarsi.

All’arrivo della cena l’attore apprezza particolarmente sorridendo. E postando tutto su Instagram. “Questo è quello che succede quando ordino la cena in camera”, scrive raccogliendo migliaia di like e commenti.