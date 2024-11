Musica, le stelle del San Carlo di Napoli alla Limonaia di Villa Strozzi

Firenze, 5 novembre 2024 – Solisti contemporanei e un approccio inclusivo alla musica classica: con l’esibizione del duo Gabriele Pieranunzi e Pierluigi Sanarica, entrambi prime parti del Teatro San Carlo di Napoli, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21 alla Limonaia di Villa Strozzi prosegue “Sinfonia di Vibrazioni”, rassegna diffusa in tutti i quartieri della città, giunta alla sua seconda edizione nell’ambito dell’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di Firenze. A ideare e sviluppare il progetto l’Orchestra La Filharmonie, “unico esempio di hub musicale under 35 in Toscana, sotto la direzione musicale di Nima Keshavarzi e la direzione artistica di Giulio Arnofi”, si legge in una nota.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, consigliata la prenotazione online (info: https://www.lafilharmonie.com/rassegna/). Il prossimo appuntamento si inserisce nel ciclo “Grandi solisti”, che stavolta vede insieme Gabriele Pieranunzi (violino) – Pierluigi Sanarica (violoncello), entrambi prime parti del Teatro San Carlo di Napoli, nonché raffinati solisti, accompagnati dal quintetto d’archi della Filharmonie. Il programma presenta pagine del romanticismo musicale con il Doppio concerto di Johannes Brahms nella versione da camera e il quintetto d’archi N.2 di Antonin Dvorak. Prosegue l’attenzione verso i diversamente abili, colonna portante delle rassegne prodotte dalla Filharmonie, stavolta legata al mondo dei non vedenti e in collaborazione con MUS.E. Domenica 10 novembre alle ore 11 il Memoriale delle Deportazioni (viale Giannotti, Q3) ospita un suggestivo “Concerto al buio”, con Matteo Rocchi alla viola, su musiche di Bach, Stravinsky, Hindemith.

Il concerto sarà seguito da una visita guidata prenotabile online a partire da 7 giorni prima dell’evento su musefirenze.it Sabato 23 novembre ore 16.15 la musica torna nel Q2, a Villa Favard (Sala dei Giochi), con “Ascoltare la Luce: Cosmonauti”, concerto multimediale sui viaggi spaziali condotto da Marco Padovani, pianista e astrofisico, con musiche di compositori del Novecento russo. A chiudere la rassegna una prima nazionale, giovedì 28 novembre alle ore 21 a Villa Strozzi: “Musica e Memoria” vedrà infatti l’esecuzione in prima italiana del concerto per violino e orchestra di Nicola Campogrande, uno tra i massimi compositori della scena contemporanea. Ospite d’eccezione la pluripremiata violinista Francesca Bonaita, accanto a La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, sotto la bacchetta del direttore musicale Nima Keshavarzi.

A concerti, conferenze e visite guidate si affiancano laboratori e matinée per le scuole: martedì 19 e giovedì 21 novembre rispettivamente nell’Auditorium Ottone Rosai (Q5) e al Teatro La Fiaba (Q4) andrà in scena “Peer Gynt”, teatro musicale per ragazzi, tratto dall’omonimo dramma di Henrik Ibsen, musiche di scena di Edvard Grieg, con Andrea Bruni, Alessia De Rosa, ensemble di fiati della Filharmonie. Da questo capolavoro nasce un progetto pensato appositamente per i giovani e le scuole che prevede un incontro sotto forma di laboratorio didattico in classe e si conclude con uno spettacolo in teatro.