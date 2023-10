Per gli auguri a Roberto Benigni sarà proiettato “Non ci resta che piangere”. Ecco dove e quando

Firenze, 27 ottobre 2023 - Il 27 ottobre 1952 nasceva Roberto Benigni, toscano famoso del mondo dalla comicità ironica e dissacrante, vincitore del premio oscar con “La Vita è Bella”, che compie 71 anni. Lungo il suo sodalizio e l’amicizia con il mitico e sempre amato Carlo Monni: dagli esordi con “Televacca”, parodia della televisione ambientata in una stalla a “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci fino a “Non ci resta che piangere”.

Per ricordare entrambi domenica prossima 29 ottobre alle ore 20 al Circolo 25 Aprile in via del Bronzino 117 proiezione del capolavoro di Benigni e Troisi in un viaggio nello spazio e nel tempo dal passaggio a livello del 1984 all’attraversamento della dogana del 1492, con il solo scopo di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe. La proiezione sarà preceduta, come sempre, da un primo piatto a tema con i fusilli alla Savonarola. Primo piatto a tema più vino più ricreativo più proiezione film a 15 euro. Per informazioni e prenotazioni www.contemascetti.it/gustosevisioni.

Maurizio Costanzo