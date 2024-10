Robert Plant in concerto a Firenze. La star arriva in treno

Firenze, 12 ottobre 2024 – Scordatevi la fila dei pullman (uno per la band, gli altri per la troupe e magari pure uno per le groupie), oppure le auto coi vetri oscurati. Le rockstar si spostano anche in treno per raggiungere le città dove sono attese per un concerto. O almeno lo fa Robert Plant, ex cantante dei mitici Led Zeppelin, arrivato a Firenze per l’esibizione al teatro Verdi con il progetto Saving Grace, che lo vede protagonista insieme a Suzi Dian.

Plant è arrivato a Firenze ma bordo di un Frecciarossa e userà il treno alta velocità di Trenitalia per viaggiare lungo le undici tappe del suo tour.

Il cantante, insieme a Suzi Dian, Oli Jefferson, Tony Kelsey e Matt Worley, a ottobre raggiunge i principali teatri italiani con il treno, mezzo green per eccellenza, per muoversi in maniera sostenibile.