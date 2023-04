Piazza della Signoria, finito il restauro di Ercole e Caco

Firenze, 22 aprile 2023 - E' 'libero' dalla copertura che lo avvolgeva per gli ultimi interventi ed è ormai tornato alle origini il gruppo scultoreo di Ercole e Caco sull’arengario di Palazzo Vecchio. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio dopo la rimozione dei ponteggi, per il monumento era stata eseguita una copertura provvisoria con dei teli, volta a proteggere il consolidamento con nanocalci dagli agenti atmosferici. Il prodotto a dispersione di nanoparticelle, compatibile e innovativo, una speciale formulazione dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare del Csgi, Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase, è stato applicato sulla superficie e ha permesso di riaggregare il marmo dando maggiore consistenza alla materia. Per mezzo di piattaforma mobile, i teli sono stati rimossi per la stesura del trattamento protettivo finale volto a permettere la traspirabilità del vapore acqueo del marmo. La clava, che probabilmente in origine era in bronzo dorato, è stata restaurata da Nicola Salvioli ed è stata ricollocata. “Con il restauro della scultura di Ercole e Caco – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella - ci avviamo a concludere un progetto straordinario che vede il restauro di tutti gruppi scultorei presenti in piazza della Signoria, siamo partiti con la fontana del Nettuno dell’Ammannati, siamo intervenuti sulla Giuditta e Oloferne, sul Marzocco, poi la pulizia del David, adesso ci rimane la statua equestre di Cosimo I. Siamo di fronte al più grande progetto di recupero di piazza Signoria mai fatto negli ultimi 100 anni”. “Va avanti l’impegno per i gruppi scultorei di piazza della Signoria. Un grandissimo e accurato lavoro, quello in corso, per riportare alla loro originaria bellezza questo patrimonio artistico inestimabile, grazie al prezioso supporto di Ferragamo”, è il commento della vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini. Nic.Gra.