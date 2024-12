Raffaello Fagnoni, a Firenze l'evento conclusivo dell'anno

Firenze, 11 dicembre 2024 – Domani, 12 dicembre, si terrà l'evento conclusivo dell'anno dedicato all'attività dell'architetto Raffaello Fagnoni, con l'inaugurazione di una mostra diffusa ed una tavola rotonda tematica. La tavola rotonda, si legge in una nota, inizierà alle ore 15.30 alla Palazzina Reale, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze: parteciperanno la presidente di Fondazione Architetti Firenze Caterina Bini, la funzionaria e responsabile dei fondi di architettura contemporanea all'archivio di Stato di Firenze Chiara Cappuccini, l'architetto e consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze Pier Matteo Fagnoni. Saranno presenti anche Andrea Aleardi e Nadia Musumeci della Fondazione Giovanni Michelucci. Al termine della tavola rotonda sarà possibile ammirare alcuni plastici dell'archivio privato della famiglia Fagnoni, insieme a documenti grafici di progetto e materiale conservato all'interno della Fondazione Giovanni Michelucci. Per quanto riguarda la mostra all'ingresso dell'archivio di Stato saranno esposti alcuni lucidi e materiale fotografico relativi al progetto di Fagnoni per il risanamento del quartiere di Santa Croce a Firenze (1928-30), restaurati proprio in questi mesi: si potrà vedere il tutto fino al 31 gennaio 2025.