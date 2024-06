Firenze, svelati i tre finalisti del premio letterario Vallombrosa

Firenze, 7 giugno 2024 - “Nero addosso” di Caterina Ceccuti (Mauro Pagliai Editore), “Per chi è la notte” di Aldo Simeone e “La foresta di perle” di Franco Berrino e Enrica Bartolozzi sono i tre libri finalisti dell’edizione 2024 del Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve presieduto da Andrea Venturini, giunta al decimo anno. La terna dei finalisti è stata annunciata nel corso di un appuntamento al Caffè letterario delle Murate a Firenze al quale hanno partecipato, oltre agli scrittori, le librerie proponenti e i lettori. Il tema del concorso letterario scelto come ogni anno dal Comitato del Premio è stato: “La foresta dentro e fuori di noi”. Una giuria tecnica composta da letterati e persone della società civile sceglierà il libro vincitore. Tutti e tre gli autori dei libri finalisti avranno un premio in denaro con l’obbligo di devolverlo a una Onlus di propria indicazione. La premiazione avverrà sabato 8 giugno, alle 16 presso l’Abbazia di Vallombrosa, alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del presidente Rotary Distretto Toscano 2071e di altre autorità. Tutti i finalisti riceveranno un premio in denaro da devolvere a una onlus che indicheranno. In mattinata gli scrittori incontreranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘E. Balducci’ che hanno predisposto degli elaborati sulla scorta delle opere finaliste. Con orgoglio il presidente Venturini parla di «un’iniziativa che portiamo avanti con successo da dieci anni, a sostegno sia degli autori che dei piccoli editori». «Quest’anno – ha sottolineato Vincenzo Sorelli – abbiamo ampliato il tema di carattere ambientale a qualcosa di più intimo, perchè ciascuno di noi vive della luce e del buio di una foresta». E certamente il libro coraggioso e incalzante di Caterina Ceccuti ‘Nero Addosso’, esprime al meglio questo viaggio nell’anima. Attraverso la storia di Lidia e di un ragazzino segnato dallo sfruttamento minorile, l’esperienza umana di dolore e rinascita rimane impressa per molto tempo, grazie alla voce così potente e umana della giornalista e scrittrice fiorentina. Sempre l’8 giugno alle 11, gli scrittori finalisti del premio Vallombrosa 2024 saranno invitati a partecipare ad un incontro con gli studenti nell’ambito del quale discutere sui temi dei libri presentati. Il premio Letterario Vallombrosa ha visto negli anni premiati insigni scrittori quali Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019, Federico Pace (2020/21), Marco Balzano (2022) e Paolo Malaguti (2023).