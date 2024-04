Cinema: nasce il Premio Francesco Nuti

Firenze, 2 aprile 2024 – Nasce il Premio Francesco Nuti, per ricordare la figura e l’opera cinematografica dell’attore e regista pratese scomparso nel 2023. I dettagli e le finalità del premio saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 4 aprile alle 13 nel Media Center ‘Sassoli’ di palazzo del Pegaso. Alla presentazione interverranno il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, l’attrice ed ex moglie di Francesco Nuti, Annamaria Malipiero, la figlia dell’artista pratese, Ginevra Nuti, e la produttrice Silvia Groppa.

Nuti, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante, è morto a Roma il 12 giugno 2023. Tra i suoi film più famosi 'Ad ovest di Paperino', 'Madonna che silenzio c'è stasera', 'Caruso Pascoski (di padre polacco)', 'Il signor Quindicipalle', 'Tutta colpa del paradiso'. Nel 1988 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Sarà per te, in seguito incisa anche da Mina.