Premio Casentino, Maurizio Sessa vince per la saggistica

Firenze, 24 giugno 2024- Maurizio Sessa con il volume ‘Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini. Amore, odio e perdono’, (edito da Edizioni Medicea Firenze) ha vinto il primo premio per la saggistica del 49esimo Premio Letterario Casentino. La Badia di San Fedele a Poppi, in provincia di Arezzo, ha ospitato lo storico concorso che ogni anno rinnova la passione per la letteratura nel magico scenario del borgo casentinese. Due le giornate che hanno visto sfilare nell’antica abbazia poppese scrittori, poeti, letterati, intellettuali e giornalisti da tutta Italia. Le opere inedite classificatesi al primo posto hanno avuto diritto alla pubblicazione. Tutti i premiati hanno ricevuto medaglie artistiche, diplomi in pergamena e opere grafiche realizzate dai noti maestri italiani Vitaliano Angelini, Mauro Capitani, Carlo Lanini e Alessandro Nastasio.

Il premio d’onore per il giornalismo è stato assegnato quest’anno a Sigfrido Ranucci, il premio d’onore per la letteratura a Riccardo Nencini, il premio d’onore per l’imprenditoria ad Alessandro Cini, il premio d’onore per l’attività culturale a Cristiana Vettori. Il Premio Casentino fu istituito negli anni Quaranta del secolo scorso da personalità come Carlo Emilio Gadda, Nicola Lisi e Carlo Coccioli. Interrotto nel periodo bellico, fu poi riproposto negli anni Settanta per volontà del presidente del Centro Michelangelo Silvio Miano. Oggi il concorso è indetto dal Centro culturale “Fonte Aretusa” presieduto da Maria Eugenia Miano, che continua nel solco della tradizione, rinnovandola e attualizzandola. Per i testi inediti, oltre alle storiche sezioni di narrativa, saggistica e poesia edita e inedita, sono presenti quelle dedicate a cinema e teatro, la sezione “Amica foresta” rivolta all’ambiente e la sezione “Emma Perodi” dedicata alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

Il Premio Casentino, presieduto dal professor Giorgio Calcagnini, magnifico rettore dell’Università di Urbino, si avvale di giurie tecniche di prestigio presiedute da Marino Biondi e Silvio Ramat (sezione Letteratura), Paolo Brunetti (sezione Medicina), Mauro Capitani (sezione Arte), Ivana Ciabatti (sezione Imprenditoria e Giornalismo) e Ilario Favaretto (sezione Economia). Il concorso ha il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, del Comune di Poppi, della Compagnia di San Torello, del Centro Creativo Casentino, del Parco Letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi e della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani E.T.S. Maurizio Costanzo