Parco Pratolino, sopralluogo con Funaro e Ranaldi

Firenze, 18 ottobre 2024 – Al parco mediceo di Pratolino a Vaglia (Firenze) sono stati presentati gli esiti della campagna di scavi archeologici propedeutici alla progettazione dei lavori di restauro e rimessa in funzione del viale degli Zampilli nel parco di Pratolino: come è stato spiegato non ci sono intoppi e il progetto esecutivo va avanti. L'opera ha un costo di 3,5 milioni di euro. Tra i presenti la sindaca della Città metropolitana di Firenze Sara Funaro, la sindaca di Vaglia Silvia Catani e la soprintendente Antonella Ranaldi. Durante la visita in loco è stato così possibile ammirare l'originario impianto idraulico, riportato alla luce pressoché intatto così come era stato realizzato dal Buontalenti. I lavori, si legge in una nota, fanno parte di un complessivo recupero del cosiddetto 'Percorso dell'acqua' all'interno del parco, con l'obiettivo di rimettere in funzione il viale degli Zampilli. Per poter procedere la Città metropolitana ha condotto una serie di indagini preliminari tramite georadar per verificare la presenza di strutture murarie e di condotti idraulici di epoca rinascimentale nell'area interessata dall'intervento a sud del Parco di Pratolino. Successivamente sono state anche condotte indagini archeologiche che hanno evidenziato “la presenza dei resti murari rinascimentali”. "Uno degli obiettivi principali della Città metropolitana di Firenze - dichiara la Sindaca Sara Funaro - è rendere il Parco mediceo di Pratolino una destinazione unica e fortemente attrattiva per i cittadini e per i visitatori di Firenze, attraverso l'ampliamento delle zone visitabili e la messa in sicurezza di tutta l'area. Vogliamo estendere il periodo di apertura al pubblico, ampliare e migliorare l'offerta culturale e formativa già attiva nel Parco, ampliare la conoscenza del sito per i visitatori attraverso ulteriori strumenti di comunicazione".