Otto anni di Edera Rivista: il 14 dicembre è festa al Parc

Firenze, 12 dicembre 2024 – Edera Rivista festeggia otto anni. E lo fa in grande stile, con la seconda edizione di “Edera Fest”. L’evento è previsto il 14 dicembre al Parc (piazzale delle Cascine, 7, Firenze). Dopo i festeggiamenti del 2023 nel Salone dei Cinquecento, quest’anno l’evento si sposta nel luogo in cui Edera ha sede e dove trova spazio la redazione. In programma, una giornata di cultura, musica, market e attività interattive a ingresso gratuito, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Dalle 15 il programma prevede talk e intervalli musicali. Ospiti sono Chiara Piotto di SkyTg24, il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali, il giornalista e regista Valerio Nicolosi, il gruppo Piantando, il cavaliere della Repubblica Mattia Villardita, la viaggiatrice Alessia Piperno arrestata in Iran nel novembre 2022, il duo musicale Sinedades, gli amministratori della pagina social Sessuologia, il nuotatore olimpico Matteo Restivo, il cantante Lorenzo Polidori e la band Hso. Durante l’evento sarà assegnato anche il riconoscimento “EderAward” (anch’esso alla seconda edizione), dedicato al miglior articolo pubblicato sul mensile Edera nel 2024. Parallelamente, sempre dal primo pomeriggio, inizierà lo swap party insieme a Declout. Il meccanismo prevede la la possibilità di portare tre capi e di scambiarli con altri tre. I capi che non saranno presi verranno poi distribuiti ai senzatetto di Firenze, grazie alla collaborazione con il giornale Fuori Binario. All’evento partecipa anche la pagina social Sinceramente con la quale Edera organizzerà un’installazione per riflettere su se stessi. Edera Fest si concluderà infine alle 20 con una sorpresa: l’after party (dalle 22.45) in collaborazione con Bar La Torretta e con il dj set di Roidawitte, nell’adiacente location del Parc Bistrò. L’ingresso per Edera Fest è gratuito su prenotazione. L’accesso all’after party è a ingresso libero. Possibilità di consumazione sul posto per tutta la durata dell’evento.