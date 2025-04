Firenze, 10 aprile 2025 - "Un'altra storia. Ugo De Vita racconta Ustica. Omaggio alle vittime della strage". Questo l'evento di lettura teatrale e impegno civile che inaugura sabato prossimo alle 17 nella Sala d'Arme di PalazzoVecchio a Firenze il progetto 'Osservatorio nazionale dei diritti civili per il teatro e le arti'. L'iniziativa è stata presentata oggi dal consigliere comunale Luca Milani ed da Ugo De Vita.

Riguardo a Ustica Milani evidenzia come sia "un episodio ancora oscuro. Uno dei tanti che ha interessato il nostro Paese. Lo stato di Diritto sia applicato sempre e dovunque. All'iniziativa di sabato abbiamo invitato anche la presidente nazionale dell'associazione delle vittime Daria Bonfietti perché vorremmo accendere ancora una volta un faro affinché la vicenda non si chiuda". "Ustica è l'ennesima pagina di teatro civile di cui mi occupo. È un mistero che dura da 45 anni da quel maledetto venerdì 27 giugno 1980. è una pagina che, ancora oggi - aggiunge Ugo De Vita - ha raccolto tantissime voci della società civile da Massimo Cacciari a Gianrico Carofiglio, da Antonello Venditti a Giancarlo Antognoni. Nessuno si è tirato indietro ed è molto bello. Oggi sappiamo con certezza che nei cieli del basso Tirreno un missile ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. La sentenza definitiva, in sede civile, ha risarcito quello che doveva essere risarcito ma non si può rimarginare questa ferita. Non sappiamo materialmente chi ha attaccato e come sia potuto accadere un disastro simile nei nostri cieli".