Oscar 2023, Tilesi: “Che emozione la nomination, con “Applause” è passato il messaggio sulle donne”

Chiara Tilesi

Firenze, 13 marzo 2023 – «È stata un'emozione grandissima, alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Il messaggio sulle donne che ci stava a cuore è stato divulgato a tutto il mondo. La performance ha ottenuto un grande successo in sala, segno che è dunque arrivato ciò che volevamo dire».

Lo ha detto la produttrice fiorentina Chiara Tilesi commentando la nomination agli Oscar al telefono con la presidenza della Regione Toscana, dove il presidente Eugenio Giani e il capo di gabinetto Cristina Manetti si sono congratulati con lei. «Questo film - ha ancora detto Chiara Tilesi secondo quanto riporta una nota - rappresenta un movimento e la canzone 'Applause’ (del film "Tell It Like a Woman", ndr) ha lanciato il movimento il maniera globale. Quindi abbiamo vinto. Vorremmo vincere sempre ma quanto è avvenuto è sufficiente. Abbiamo fatto questo film per cambiare la narrativa delle donne da oggetto a soggetto e siamo felici perché abbiamo raggiunto un grande traguardo».

Cristina Manetti che sta portando avanti il progetto 'La Toscana delle Donne’ e annuncia che il film sarà proiettato in prima nazionale la sera del 9 maggio in occasione dell'evento omonimo organizzato per la Festa dell'Europa. «Un orgoglio e una gioia - ha sottolineato Giani - Questa nomination è un riconoscimento per una donna da sempre impegnata nei diritti civili che con il suo talento e il suo lavoro tiene alto e porta nel mondo il nome della Toscana. Un film forte che Tilesi ha presentato anche all'assemblea dell'Onu dove siedono coloro che possono davvero intervenire per un cambiamento in favore delle donne».