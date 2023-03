Una fiorentina da Oscar. Il film di Chiara Tilesi per i diritti delle donne

Chiara Tilesi

Firenze, 12 marzo 2023 - Ci sarà anche una fiorentina alla notte degli Oscar. Con un suo film candidato a una delle statuette. È Chiara Tilesi, produttrice del film "Tell It Like a Woman": un progetto collettivo realizzato da otto registe donne. Nel cast, l’italiana Margherita Buy, la supermodel britannica Cara Delevingne, l’americana Eva Longoria. Il film è candidato all’Oscar per la miglior canzone originale, "Applause", scritta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson. È una donna forte, Chiara Tilesi. Ha lasciato Firenze a 18 anni per studiare cinema negli Stati Uniti, e non è più tornata. Nel 2005 ha prodotto il suo primo grande progetto, un film dedicato all’infanzia violata: "All the Invisibile Children", che raccoglieva episodi firmati da registi come Spike Lee, Emir Kusturica, George Ridley Scott. Adesso, per lei, un film diretto da otto donne. Che Chiara ha presentato, la scorsa settimana all’Assemblea generale dell’Onu. E stanotte, per "Tell It Like a Woman" ci sarà l’emozione degli Oscar.

Chiara Tilesi, è stato un lungo cammino. Da Firenze alla notte degli Oscar…

"Un cammino non facile. Per una donna, arrivata negli Stati Uniti senza conoscere nessuno, con qualche parola di inglese e tanta voglia di crescere".

C’è ancora da fare per la parità di genere?

"Molto. Dopo le vicende legate ad Harvey Weinstein e il #MeToo, qualcosa è cambiato. Ma le violenze domestiche ci sono e sono cresciute nel mondo; dopo la pandemia e la crisi economica, le donne sono state licenziate dai posti di lavoro in misura molto maggiore degli uomini. In alcuni Paesi, come l’Afghanistan, alle donne è stato negato il diritto allo studio; in Iran una ragazza è stata uccisa perché indossava male il velo".

Il film racconta storie di donne…

"Sì: a partire dall’episodio diretto da Maria Sole Tognazzi, che vede Margherita Buy protagonista".

La canzone del film, «Applause», si è guadagnata una nomination all’Oscar. Che emozioni prova?

"E’ indescrivibile: da sei mesi siamo in ‘campagna’ promozionale insieme all’autrice Diane Warren. Io, già dal primo ascolto, avevo gli occhi pieni di lacrime".

La settimana scorsa ha parlato del suo film all’assemblea generale dell’Onu.

"Ho tenuto un discorso sul film e sull’impegno della casa di produzione che ho fondato, We Do It Together. Davanti a me c’erano mille persone: e fra loro, alcuni di coloro che possono cambiare le sorti del mondo".

Chiara Tilesi il 9 maggio presenterà il film nella sua Firenze.