Un’opera per Franco Zeffirelli, Omar Galliani alla Fondazione

Firenze, 11 ottobre 2023 - Ci sarà anche un'opera site specific per celebrare il centenario del Maestro Franco Zeffirelli. Giustamente ancora momenti importanti per volere del presidente della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, Pippo Zeffirelli, e questa volta visibile per circa un mese, cioè dal 28 ottobre al 30 novembre. In questo periodo la fondazione di piazza San Firenze ospiterà ( in collaborazione con l’associazione culturale artMacs e l’associazione Maestro performing Artists from Zeffirelli Foundation) e con il patrocinio del Comune di Firenze presenterà al pubblico “Un’Opera per Zeffirelli”, installazione realizzata da Omar Galliani in omaggio , appunto, al grande regista-scenografo fiorentino celebrato nel mondo, per ricordare il centenario dalla nascita. Il titolo del progetto – “Un’Opera per Zeffirelli” – gioca volutamente sul doppio significato della parola opera in ambito artistico: da un lato le opere liriche di Zeffirelli, entrate a far parte della storia dello spettacolo e dell’immaginario collettivo, dall’altro le opere d’arte di Galliani, capaci di reinventare la tradizione del disegno italiano, portandola ad una dimensione monumentale.

Un’opera – la “Madama Butterfly” di Puccini – è inoltre il soggetto cui Galliani si ispira per rendere omaggio al registra; un’opera che ancora oggi viene riproposta nell’allestimento storico che il Maestro eseguì per l’Arena di Verona. Per questa importante occasione la Sala Musica della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, ospita questa grande tavola firmata da Omar Galliani immersa nella penombra, dove un fascio di luce illumina un volto blu oltremare. Naturalmente nelle sale dell’attiguo Museo Zeffirelli è possibile rendersi conto, non solo della mano del Maestro Zeffirelli celebrata nel mondo, ma anche di come tutte le fasi dell’ideazione e dello straordinario risultato finale, sia che si trattasse di teatro, opera, o cinema, dopo la stesura a matita. Nelle intenzioni anche l’installazione di un artista come Galliani assume il carattere di una messinscena teatrale. «Omar Galliani è un maestro che, pur guardando al passato, ha sviluppato un’arte contemporanea – ha ammesso Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus -. Lo stesso amore per il passato e la stessa adesione al presente hanno sempre caratterizzato il lavoro di Franco Zeffirelli. Una sapienza antica unita alla conoscenza profonda dei mezzi tecnici ed espressivi contemporanei, che hanno fatto sì che le sue opere divenissero subito dei classici».

Durante il mese di apertura per visitare l'opera si terranno “concerti al buio” a cura del Conservatorio Cherubini di Firenze, dedicati a studenti che troveranno nell’installazione un luogo dove misurarsi coi visitatori. Omar Galliani terrà anche una masterclass dal titolo “Dal disegno all’installazione”, rivolta a docenti, studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di alta formazione (info: www.fondazionefrancozeffirelli.com). E durante l'inaugurazione - ricordiamo: sabato 28 alle 18 - il poeta, ma anche scrittore e drammaturgo Davide Rondoni, leggerà una poesia scritta per l’occasione.