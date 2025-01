Nel lookbook dedicato alla stilista Giuliacarla Cecchi la storia della moda a Firenze

Firenze, 14 gennaio 2025 - Sarà la prestigiosa cornice della Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ad ospitare la prima presentazione del libro della professoressa Cristina Giorgetti dedicato alla figura della stilista fiorentina Giuliacarla Cecchi. Un elegante “lookbook” che traccia un profilo biografico esauriente e suggestivo della famosa stilista fiorentina, impreziosito dalle foto d’autore di Michael Doster. La presentazione è in programma alle 18 di mercoledì 15 gennaio e verrà aperta dai saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, cui farà seguito l’introduzione di Pola Margherita Cecchi (figlia di Giuliacarla nonché titolare e anima dell’atelier), la presentazione del volume a cura dell’autrice Cristina Giorgetti e l’intervento della giornalista Caterina Ceccuti. “Giuliacarla Cecchi – si legge nella premessa del libro di Cristina Giorgetti – pur tenendo il polso di ciò che nel mondo della moda succedeva ha sempre volato co suo pensiero e fatto la sua moda, mai quella di tendenza, la tendenza la creava lei, sua, inconfondibile, frutto di un alacre lavoro artigiano, e per questo osservata dall’elite internazionale come possibile, e spesso probabile fonte di ispirazione”. Con la biografia di Giuliacarla Cecchi, insomma, si ripercorre un pezzo importante della storia della moda che da Firenze ha avuto uno straordinario respiro internazionale, una storia che con Pola Margherita Cecchi continua ad arricchirsi ogni giorno di nuovi importanti capitoli.