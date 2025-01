Museo di Palazzo Davanzati, orario ampliato il martedì

Firenze, 10 gennaio 2025 - Estensione dell'orario di apertura per il Museo di Palazzo Davanzati a Firenze ogni martedì, fino all'8 aprile 2025. In queste date, il museo sarà accessibile ininterrottamente dalle 8:15 alle 18:50, offrendo ai visitatori un'opportunità prolungata per esplorare le sue collezioni. Palazzo Davanzati è un raro esempio di dimora fiorentina del Trecento, momento di passaggio tra la casa-torre medievale e il palazzo rinascimentale, nel quale è possibile ammirare gli ambienti dipinti in epoca medievale, come la Sala dei Pappagalli, la Camera dei Pavoni o quella della Castellana di Vergy, sulle cui pareti è narrata la vicenda tratta dall'omonimo poema cavalleresco francese del XIII secolo. Costruito dalla potente famiglia di mercanti e banchieri dei Davizzi e in seguito residenza dei Davanzati, nei secoli subì alterne vicende. Salvato grazie all'Associazione per la Difesa di Firenze antica dal rischio di essere abbattuto nel XIX secolo, nel 1904 fu acquistato e restaurato da Elia Volpi che ne fece la vetrina della sua attività di antiquario, divenendo celebre a livello internazionale come Museo della Casa Fiorentina Antica. Acquistato dallo Stato nel 1951, fu aperto al pubblico con l'esposizione di oggetti provenienti dalle collezioni delle Gallerie fiorentine, cui si aggiunsero donazioni di maioliche e arredi e la collezione di merletti e ricami. Il Museo conserva pezzi eccezionali come la Coperta Guicciardini, raro manufatto realizzato in Sicilia nella seconda metà del Trecento con la tecnica del trapunto, i Trionfi di Giovanni di ser Giovanni detto Lo Scheggia oltre alle tre tavole con le storie di Andromeda e Perseo del Maestro di Serumido e l'armario cinquecentesco di manifattura senese dipinto a grottesche. Oltre alle aperture prolungate del martedì, il museo mantiene i consueti orari di visita negli altri giorni della settimana: mercoledì e giovedì è aperto dalle 8:15 alle 13:50, venerdì e sabato dalle 13:15 alle 18:50 così come la seconda e quarta domenica del mese. Il lunedì è chiuso per riposo settimanale così come la prima, la terza e la quinta domenica del mese.