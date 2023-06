Musei del Bargello, apertura gratuita il 24 giugno

Firenze, 20 giugno 2023 - Sempre più occasioni per visitare i Musei del Bargello. Sabato 24 giugno, in occasione delle celebrazioni per San Giovanni Battista, patrono di Firenze, saranno aperti al pubblico gratuitamente il Museo Nazionale del Bargello, il Museo di Palazzo Davanzati e il Museo delle Cappelle Medicee, che sarà fruibile - grazie alla collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana - in via eccezionale fino alle 22:50 (il Bargello dalle 8:15 alle 18:50, Palazzo Davanzati dalle 13:15 alle 18:50). Inoltre, per tutta l’estate e fino ad autunno inoltrato, gli orari dei musei del gruppo saranno ampliati per permettere ad un numero sempre maggiore di visitatori di scoprire i tesori in essi contenuti. Il mausoleo della famiglia granducale, le grandi collezioni del Bargello – con i capolavori della scultura rinascimentale, la preziosa collezioni di avori, la Cappella della Maddalena con il più antico ritratto di Dante Alighieri, la ricca raccolta di robbiane e non solo – fino agli ambienti, unici al mondo, di Palazzo Davanzati che accompagnato nella scoperta della dimensione domestica delle famiglie medioevali e rinascimentali fiorentine, aprono sempre più a lungo le proprie porte al pubblico garantendo una possibilità di fruizione. Dopo l’ampliamento di orario delle Cappelle Medicee (attualmente aperte tutti i giorni, ad esclusione del martedì, con orario esteso dalle 8:15 alle 18:50, comprese le domeniche fino al 7 gennaio 2024), anche il Museo Nazionale del Bargello e il Museo di Palazzo Davanzati continuano ad offrire nuove occasioni di visita nei fine settimana per i turisti, ma anche per chi ha deciso di trascorre l’estate in città. Il Bargello continuerà infatti ad essere straordinariamente aperto tutte le domeniche dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 dalle 8:15 alle 18:50 (ad eccezione di domenica 24 settembre 2023 quando sarà aperto dalle 9:15 alle 17:15), portando l’orario settimanale ad un’apertura che prevede il lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 8:15 alle 18:50 e lasciando l’orario ridotto, dalle 8:15 alle 13:50, solo per le giornate di mercoledì e giovedì (il martedì osserva la chiusura settimanale). Inoltre, venerdì 7 luglio è prevista un’apertura straordinaria prolungata, che lo vedrà aperto dalle 8:15 alle 21:50. Il Bargello sarà aperto anche il giorno di Ferragosto (dalle 8:15 fino alle 18:50). Nei mesi di settembre e ottobre inoltre, il Museo di Palazzo Davanzati effettuerà aperture straordinarie nelle giornate di sabato e domenica e pertanto sarà aperto il sabato dalle ore 9:15 alle ore 18:50 e la domenica dalle ore 13:15 alle ore 18:50.