Firenze, Maurizio Battista porta in scena ‘Qualcosa non mi quadra’

Firenze, 29 marzo 2024 - Un 2023 da record. 90mila biglietti venduti solo a Roma, sold-out inanellati in tutta Italia, più di 200.000 persone e l’amore del pubblico che si riconferma ogni volta. Il campione d’incassi Maurizio Battista non si ferma e il prossimo 3 aprile sarà al Teatro Cantiere Carrara (ex TuscanyHall) di Firenze dove porta in scena "Qualcosa non mi quadra", il nuovo show – prodotto da Fabio Censi – in cui esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante. Battista si lancia in una disamina serrata del cambiamento che ha attraversato la società nel corso degli anni, trasformando ciò che un tempo era semplice in qualcosa di estremamente complicato. "Qualcosa non mi quadra" diventa il mantra che accompagna lo spettatore in un racconto diretto sulle sfide e le stranezze della modernità, evidenziando quanto la vita sia diventata più intricata rispetto al passato. Il palcoscenico si trasforma in un crocevia di argomenti comici, dalle nuove dinamiche familiari all'evoluzione del concetto di cucina, passando per l'inevitabile impatto delle nuove tecnologie e dei social media nella vita di tutti i giorni e concludendosi con il nostalgico ricordo di un periodo ormai perduto in cui tutto era più semplice e bello: le vacanze con la famiglia, il Natale, lo stare con gli amici, l’andare al cinema. Il tema della confusione generazionale emerge quando si ironizza sui giovani di oggi, evidenziando come i trapper parlino dei loro disagi a soli 20 anni. Battista, con la sua tipica autoironia, afferma di poter scrivere una canzone al giorno, considerando tutte le sfide, i problemi e i malanni che deve affrontare ogni giorno. La proposta diventa un'affermazione umoristica sulle generazioni e sulla loro percezione del disagio, mettendo in luce il valore dell'esperienza e della prospettiva matura. "Qualcosa non mi quadra" celebra l'umorismo romano di Maurizio Battista, regalando al pubblico una cascata di risate e la magia di un'esperienza teatrale indimenticabile, dove la comicità e la saggezza si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere.

Maurizio Costanzo