Massini, Pelù e l’Orchestra Multietnica di Arezzo insieme per i bimbi di Campi Bisenzio

Firenze, 2 dicembre 2023 - Stefano Massini, Piero Pelù e l’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno tra i protagonisti di un evento speciale dedicato ai più piccoli per sostenere la riapertura della biblioteca Terzani e del Teatrodante colpiti dall’alluvione. L’appuntamento è proprio presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio.

L’evento si intitola “Fiabe” e si svolgerà all’interno della giornata “Il pensiero non si ferma. Una giornata a sostegno della biblioteca Terzani e del Teatrodante”. L’originale formazione si esibirà nel pomeriggio di domenica 3 dicembre in un programma tutto pensato per i bambini e le bambine di Camp,i al fine di sostenere la riapertura e la rimessa in sicurezza della biblioteca Tiziano Terzani e del Teatrodante Carlo Monni.

Entrambi questi due luoghi della cultura sono stati infatti fortemente colpiti dalla recente alluvione che ha interessato la Toscana. Così l’Orchestra Multietnica di Arezzo sull’appuntamento di domenica: “Abbiamo accolto subito la chiamata di Stefano Massini e di Piero Pelù e siamo felici di essere in prima fila per una serata di solidarietà per una zona martoriata dall’acqua e del fango insieme a artisti di questa caratura. Siamo vicini a Campi e ai campigiani, e vogliamo fare il possibile per dare il nostro apporto attraverso ciò che sappiamo fare. Sarà una serata dedicata ai bambini, che vivono questo genere di situazioni estreme con particolare difficoltà e che hanno momentaneamente perso alcuni punti di riferimento culturali fondamentali su territorio – la biblioteca e il teatro appunto.

Contorneremo le parole di Stefano Massini e di Piero Pelù – fa sapere l’Orchestra Multietnica di Arezzo - dando vita a canzoni che proveranno a rendere l’atmosfera un po’più serena attraverso le voci e le culture che compongono la nostra orchestra”. Il pomeriggio si aprirà alle ore 16, ad ingresso gratuito, con la presentazione del libro “Zia Natale” (Il battello a vapore) alla presenza dell’autore Simone Frasca per proseguire alle 17.30 tra parole e musica con “Fiabe”, spettacolo corale che vedrà Massini, Pelù e l’OMA interpretare alcuni dei più amati racconti per l’infanzia. L’ingresso sarà gratuito per ragazzi e ragazze, mentre per gli adulti l’ingresso sarà soggetto ad una libera donazione. La prenotazione è consigliata: 055 8940864 - Whatsapp 3463038170 - [email protected].

