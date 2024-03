Firenze, Massimo Ranieri in concerto al Teatro Verdi con ‘Tutti i sogni ancora in volo’

Firenze, 4 marzo 2024 - Massimo Ranieri torna mercoledì 6 marzo in quella che è ormai la sua casa fiorentina, il Teatro Verdi, e porta con sé “Tutti i sogni ancora in volo”, spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dall’omonimo libro memoir. Tra le tante canzoni, ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. E ci saranno i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani per l’ultima fatica discografica: tra questi Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione musicale è stata affidata a Gino Vannelli. E ancora, in scaletta non mancherà il meglio del repertorio più amato e prestigioso dell’eterno scugnizzo.

Massimo Ranieri si presenta con una rinnovata veste scenografica e una inedita band composta da Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi e Cristiana Polegri ai sax. Organizzazione e produzione a cura di Marco De Antoniis.

“Tutti i sogni ancora in volo” è diventato anche spettacolo televisivo, con due puntate andate in prima serata su Raiuno. “Tutti i sogni ancora in volo” – verso tratto dalla sua celebre canzone “Perdere l'amore” - è anche il titolo del libro autobiografico uscito per Rizzoli: pagine ricche di aneddoti inediti, foto e confessioni, un bilancio profondo e mai banale, in magico equilibrio tra ciò che è stato e ciò che sarà domani. Inizio ore 20.45.

I biglietti (posti numerati 32,30 a 80,50 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatroverdionline.it (055.212320), su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Sconti e riduzioni. I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. Prevendite su Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101) Teatro Verdi www.teatroverdionline.it (055.212320). I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico. Maurizio Costanzo