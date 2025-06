Mare Nostrum IV in concerto a Fiesole

Firenze, 5 giugno 2025 - Music Pool celebra i quarant’anni nell’ambito della 78° edizione di Estate Fiesolana: si tratta – viene spiegato in un comunicato stampa - della presentazione del nuovo capitolo di Mare Nostrum IV con Paolo Fresu che torna sul palco del Teatro Romano di Fiesole insieme a Richard Galliano e Jan Lundgren. L'evento si terrà il 25 giugno alle ore 21.30, al Teatro Romano. Fresu sarà alla tromba, Galliano alla fisarmonica e Lundgren al pianoforte. Come si legge in una nota degli organizzarori “il progetto, nato dopo una jam session in Giappone, arriva così ad un nuovo capitolo dopo il debutto nel 2007: il trio, composto tra tre dei musicisti più inclini al gusto per la melodia di tutta la scena jazz europea, si muove attraverso una grande varietà di espressioni musicali. La canzone francese di Charles Trenet, i brani tradizionali svedesi, il tango di Astor Piazzolla, il barocco italiano di Monteverdi, brani di Quincy Jones, così come i temi originali, soprattutto composti per occasioni particolari, culminano in un'affascinante esperienza sonora”. “Grazie all’abilità di questi incredibili strumentisti, il trio appare soprattutto in grado di creare un’entità affascinante, usualmente difficile da ottenere – si spiega ancora nel comunicato stampa diffuso dagli organizzatori -. Questo è jazz con una tinta contemporanea ed un’indicazione per il futuro: coinvolgente, carico di emozione, e senza alcuna paura di un contatto in funzione di un proficuo scambio artistico. In questo modo permette allo spettatore interessato di essere coinvolto nella sua proiezione melodicamente intensa. Music Pool festeggia così i suoi quarant’anni di attività annunciando uno dei concerti di punta della stagione”. I biglietti variano dai 35 ai 33 euro (quest'ultimo importo per il ridotto) più i diritti di prevendita per il primo settore e dai 28 ai 26 euro (quest'ultimo importo per il ridotto) più i diritto di prevendita.