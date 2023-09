Firenze, la prima del Maggio Musicale: Cutaia confermato commissario straordinario

Firenze, 13 settembre 2023 – Ritorna il Maggio Musicale Fiorentino. Una importante serata culturale quella di mercoledì 13 settembre con “Le Nozze di Figaro” dirette dal Maestro Zubin Mehta. Tanti gli ospiti, a cominciare dal sindaco di Firenze Dario Nardella con la moglie Chiara Lanni a Valdo Spini con la moglie Mariella Zoppi. Con loro anche il sottosegretario alla Cultura con delega allo spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi, che ha confermato alla guida del Maggio il commissario straordinario Onofrio Cutaia.

Il commissario sarà in carica almeno fino a marzo. «In questi sei mesi ci sono da fare tantissime cose. Intanto lavorare a completare il programma del festival del Maggio – ha detto Onofrio Cutaia – Ma non possiamo fermarci qui perché un teatro deve programmare con molto anticipo, quindi noi ci stiamo già occupando del 2025 in modo molto serio”.