15 aprile, il concerto perduto di Lucio Dalla rivive sul grande schermo a Fiesole

Firenze, 15 aprile 2025 - Cinema e musica al Teatro di Fiesole per l’ultimo appuntamento della Primavera Fiesolana: stasera si proiettano i docufilm “Lucio Dalla: DallAmeriCaruso - Il concerto perduto” e “Nick Cave: The Birthday Party - Mutiny in heaven”. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardò.

Diretto da Walter Veltroni, “DallAmeriCaruso - Il concerto perduto”, porta sul grande schermo le riprese del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Lucio Dalla: credute perdute per decenni e ora ritrovate, le immagini sono proposte in versione restaurata e rimasterizzata. “DallAmeriCaruso. Il Concerto Perduto” racconta inoltre la nascita di “Caruso”, tra i brani più conosciuti e amati di Dalla e della musica italiana. Dedicato a Re Inchiostro “Mutiny in Heaven”, racconto sincero e senza sconti dell’ascesa e dell’implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave. Il docu-film, diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders, presenta interviste esclusive a Nick Cave e compagni, rare e inedite immagini d’archivio, opere d’arte, brani musicali, filmati in studio, animazioni e contenuti multimediali.

I biglietti – posto unico 6/5 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro). Con l’appuntamento di oggi si chiude l’edizione 2025 della Primavera Fiesolana, festival in costante crescita come testimoniano le ottime presenze di pubblico, tra cui tre sold-out.

Tra gli artisti che si sono avvicendati sul palco del Teatro di Fiesole, impossibile non ricordare Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Matthias Martelli, Simona Molinari, Roberto Mercadini, Max Adiansi, Giulio Wilson & Tonino Carotone, che proprio da Fiesole hanno dato il via al loro tour. Primavera Fiesolana 2025 è stata realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli.

Maurizio Costanzo