L’Opera delle Primedonne, il libro alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 13 dicembre 2023 – “Una Violetta come quella di Stefania Bonfadelli si può trovare soltanto in Paradiso, come dicono gli inglesi…”.

Così parlò Franco Zeffirelli nella sua autobiografia, quando ricorda il soprano che interpretò Violetta nella sua memorabile “piccola” Traviata del 2002 al Teatro di Busseto, con la direzione d'orchestra di Placido Domingo.

Sabato 16 dicembre alle ore 16, Stefania Bonfadelli torna a far visita idealmente al Maestro, nella fondazione che porta il suo nome, dove verrà presentato il libro L’Opera delle Primedonne. Vite straordinarie di dive del belcanto, di cui Bonfadelli è autrice.

Il soprano ha iniziato giovanissima la propria carriera internazionale come soprano lirico di coloratura alla Wiener Staatsoper, teatro in cui ha cantato tutti i ruoli principali del repertorio di belcanto ottocentesco. Dopo essersi esibita nei più importanti teatri, Bonfadelli si è cimentata anche nella regia d’opera e nell’insegnamento.

Il libro è un percorso nella storia del belcanto a partire dal XVII secolo, in cui le donne protagoniste riescono a riscattarsi dalla propria spesso misera condizione esistenziale, attraverso il melodramma e attraverso il proprio talento.

Sono di Anna Renzi, Vittoria Tesi, Rosmunda Benedetta Pisaroni, Maria Zamboni, Lina Bruna Rasa e ancora di Bianca Scacciati le singolari vite raccontate da Stefania Bonfadelli.

Tante donne, tanti racconti straordinari legati tra loro da un continuum musicale che oltrepassa i secoli, fatto di passione, talento, travolgente femminilità, sacrificio e bisogno di riscatto. Questo libro vuol essere un omaggio al teatro d’opera, ma anche un modo per farlo amare a chi non lo conosce, attraverso le sue primedonne. Appuntamento in piazza San Firenze 5, ingresso gratuito.