Letteratura in acquerello: pittura e narrativa alla Biblioteca delle Oblate

Firenze, 10 ottobre 2024 - Pennellate di parole. Per viaggiare tra realtà e finzione, passato e presente, popoli e tradizioni: la prima edizione di "Letteratura in acquerello", in programma dall'11 al 26 ottobre, è un ponte tra pittura e letteratura costruito dall'associazione artistica AcquaFirenze e patrocinato dal Comune di Firenze. La rassegna presenta alla Sala Aleramo della Biblioteca delle Oblate settanta opere in acquerello di artisti internazionali ispirate alla narrativa dedicata a viaggi reali e immaginari: un percorso itinerante che approderà a latere dell'esposizione anche nelle librerie indipendenti di Firenze, Bologna, Barcellona e Oviedo aderenti all'iniziativa.

La manifestazione è arricchita da dimostrazioni dal vivo - nell'Altana Marielle Franco, venerdì 18 e sabato pomeriggio; sabato 19 al mattino nella Saletta Joyce Lussu - in compagnia degli artisti Gianfranco Barco, Sabine Blomqvist, Miquel Bruno, Jose Antonio Espinosa, Silvia Faini, Carlo Monopoli e Natus Rodrìguez Tajan, protagonisti della realizzazione dal vivo di un acquerello. E poi gli appuntamenti con gli urban sketchers negli spazi interni ed esterni della Biblioteca, dove i partecipanti potranno descrivere i luoghi disegnando a mano libera sui loro taccuini: carnet des voyages su cui gli artisti annotavano le impressioni su luci, colori, immagini dei luoghi visitati, tradotti in patria nelle loro opere.

Gli incontri, a cura di Lucia Baccini, Renata Custodero e Giorgia Vitale, attraverseranno anche la Loggia del Mercato Nuovo (sabato 19), le strade del centro storico dove hanno soggiornato grandi scrittori del passato (domenica 20) e l'aeroporto Amerigo Vespucci (martedì 22), allo scopo di rappresentare le persone in viaggio. Non mancano infine spazi destinati esclusivamente ai più piccoli, con la Sezione Ragazzi della Biblioteca che sabato 19 al mattino apre le sue porte al laboratorio per bambini diretto da Valerio Mirannalti e alla creatività di Roberto Malfatti, autore di fumetti.