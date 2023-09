Le stranezze di Kanye West e il matrimonio fiorentino: a sorpresa saluta gli sposi

Firenze, 7 settembre 2023 – Ormai celebre soprattutto per le sue stranezze e le sue discutibili esternazioni, Kanye West completamente bardato di nero piomba in mezzo a un matrimonio. Sarebbe successo lo scorso weekend in una chiesa di Firenze, dove si stava sposando una coppia americana. Il video è stato postato su TikTok: si vede un uomo di spalle, mai in volto, completamente vestito di nero con il bizzarro pastrano che effettivamente West spesso indossa e che aveva anche nei giorni scorsi a Venezia.

Il presunto West saluta gli sposi, si informa su di loro, apprende che sono di Atlanta… e poi tanti auguri. “Immagina di farti una foto con Kanye West al tuo matrimonio in Italia”, recita la didascalia. Ma fra i commenti molti sono caustici, frutto probabilmente delle sue discutibili esternazioni del recente passato di stampo antisemita e complottista.

“Il peggior matrimonio di sempre”, scrive qualcuno, mentre altri commenti sono del tipo “Passo”. Un “wedding crash”, per dire che è piombato non richiesto in mezzo alla cerimonia, che diventa virale perché in mezzo c’è lui: Kanye West, nome-garanzia di clock quando si tratta di social.