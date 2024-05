James Ellroy presenta il suo nuovo romanzo a Firenze

Firenze, 8 maggio 2024 - James Ellroy, scrittore statunitense maestro del genere noir, sarà a Firenze per presentare il nuovo romanzo Gli incantatori, (Einaudi). Il 13 maggio, alle 18.30, alla libreria cinema Giunti Odeon l'autore di titoli cult tra cui L.A. Confidential e Dalia nera sarà ospite de La città dei lettori. Nel suo ultimo lavoro Ellroy torna a indagare le pieghe più oscure della storia americana a partire da un decesso illustre che dal 1962 ad oggi non ha ancora smesso di far parlare: quello di Marilyn Monroe. Dopo l'incontro, alle 21, in programma la proiezione di L.A. Confidential, il film tratto dal suo libro con protagonisti Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pierce e Kevin Spacey e la regia di Curtis Hanson.