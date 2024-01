All'Institut français Firenze il 25 gennaio l'incontro con Isabelle Autissier

Firenze, 17 gennaio 2024 - Il 25 gennaio alle ore 19 all'Institut français Firenze, piazza Ognissanti 2, è in programma un incontro con Isabelle Autissier, che è stata la prima donna a realizzare il giro del mondo in solitaria in barca a vela (1991). La nota velista, oggi anche scrittrice e presidente della sezione francese del Wwf, dialogherà con la pilota di Air France Audrey Escoubet.

Isabelle Autissier è una donna asciutta e senza fronzoli, solida ed essenziale, come lo sono coloro che hanno a che fare con ambienti e situazioni estremi. Francese, classe 1956, è stata la prima donna a compiere il giro del mondo in barca a vela in solitaria, nel 1991. Otto anni dopo, ha vissuto un’avventura incredibile: durante la competizione Around alone, mentre navigava nell’Oceano Pacifico meridionale, la sua imbarcazione si è ribaltata.

A salvarla, dopo 24 ore in balia del mare, è stato il velista italiano Giovanni Soldini, suo amico e concorrente, che è riuscito a raggiungerla e a prenderla a bordo sulla sua barca. Oggi la Autissier è presidente della sezione francese del Wwf, le sue navigazioni sono a carattere scientifico e ospitano a bordo della sua barca scienziati e studiosi dell’ambiente marino: tra gli altri ricordiamo Eric Orsenna, accademico di Francia; è autrice di numerosi romanzi, saggi e racconti.