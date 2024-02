Insieme per Campi, serata benefica per gli alluvionati

Campi Bisenzio (Firenze), 12 febbraio 2024 – S’intitola ‘Insieme per Campi’ la serata benefica che si propone di raccogliere fondi che saranno devoluti totalmente agli alluvionati. L’appuntamento è il 28 febbraio dalle 20 e 30 allo Spazio Reale di San Donnino. Sarà una serata di musica e solidarietà, con l’esibizione live di Gutyerrez, la voce che ha emozionato e unito, sarà il faro d questa serata. Con il suo talento unico e la sua energia inesauribile, Gutyerrez non è solo un performer: è un simbolo di speranza e resilienza. Ad accompagnarlo anche la mitica Paola Guadagno, un mix di energia unico. Tanta musica live con la Combriccola del Blasco, i Killer Queen, Banda Albereta, Rock in Movie, Pianeta Zero and friends. “In questa edizione speciale di Insieme per Campi, ci uniamo per offrire un sostegno vitale alle vittime dell'alluvione – spiegano gli organizzatori -. La tua presenza e il tuo contributo possono illuminare la vita di chi ha più bisogno. La forza della musica si trasforma in azione concreta. Tutto l'incasso della serata, dai biglietti d'ingresso alle vendite di bevande, sarà devoluto per aiutare chi sta lottando per riprendersi dall'alluvione. La tua partecipazione significa speranza, significa cambiamento”. Biglietti: 15 euro (include una consumazione). Gli ingredienti della serata saranno la musica, il divertimento ma soprattutto la solidarietà nei confronti di chi ha perso tutto nella terribile alluvione di novembre. “Perché unirti a noi? – spiegano gli organizzatori -. Per una sera, lasciati trasportare dalla potenza della musica live e dalla passione di artisti eccezionali come Gutyerrez. La tua presenza contribuirà a fare la differanza nella vita di molte persone. Invita amici e conoscenti, condividi l'evento e diventa parte attiva di questa iniziativa. La tua voce, il tuo sostegno, il tuo cuore possono fare molto”. Dove acquistare i biglietti cartacei: Aran Island Pub, Luca Bisori Hair Stylist, Maison Douglas, Bar Patrizia, Negozio Cri e Cri Colour a San Mauro a Signa, Antico Forno Bacci, Pasticceria Barbera, Moto Shop di Gabbiani Leonardo, Ciccia Burger all’Osmannoro, bar presso campo sportivo Lanciotto. Come acquistare online con ingresso prioritario in lista. Banca: Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa; Conto corrente intestato a Banda Albereta Odv, causale: Insieme per Campi. Iban: IT72T0832538111000000213590. Info e prenotazioni 3394900469 – 3922308179. Maurizio Costanzo