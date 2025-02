In Manifattura Tabacchi Pubblico, programma residenze artistiche

Firenze, 11 febbraio 2025 - Giovanna Graniero, Gabriele Hoxha, Milo Maricelli, Demis Rosa, Nina Silvestri e Chiara Siddu sono le artiste e gli artisti protagonisti di "Pubblico", il public/studio program ideato e condotto da Toast Project in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Il progetto di residenze, artistiche incentivando dinamiche giovanili, territoriali e di gruppo, si propone di offrire un contributo alla scena fiorentina del contemporaneo, con l'auspicio di incentivare il radicamento degli artisti in città. Per i partecipanti, si spiega in una nota, entrati lo scorso dicembre negli atelier che si trovano nell'edificio B9 della ex fabbrica a Firenze, questi rappresentano i primi ambienti di lavoro dopo aver frequentato l'Accademia di belle arti. Quanto è stato vissuto e concepito in questi mesi di permanenza sarà raccontato, a partire dal mese di febbraio, da una serie di eventi pubblici aperti a tutti che coinvolgeranno anche altri artisti. Il primo di questi appuntamenti è in programma domani, dalle 19 alle 24: Toast Project presenta In Our real life (Embers), performance con solo screening dell'artista olandese Jason Hendrik Hansma. Nell'edificio B9 della Manifattura Tabacchi. Una versione rallentata di "Close to You" di Rihanna (2016), del Dj belga Ssaliva, è la colonna sonora di Embers, in cui il montaggio è dedicato agli incendi boschivi. Dall'Australia al Marocco passando per diversi luoghi sconosciuti, lo sguardo attraversa le ceneri di un fuoco che sembra estendersi all'infinito. Nella prospettiva dell'artista a spegnere le fiamme è la cura e la giustizia e non l'acqua. L'happening inaugura una nuova fase del progetto Pubblico che culminerà in una mostra composta dalle opere realizzare negli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi dai sei artisti emergenti che indagheranno il rapporto attivo dell'artista con il proprio ambiente - inteso sia in senso fisico che metaforico - esplorando come la ricerca artistica si interseca con le persone, i luoghi e le situazioni che tutti abitiamo.