Il 27 marzo a San Salvi uno spettacolo sull'alzheimer

Firenze, 25 marzo 2024 - All’interno del Festival “Manicomio, addio! Franco Basaglia 100” arriva a San Salvi il 27 marzo ore 21 uno spettacolo sull’Alzheimer prodotto da una storica compagnia del teatro di ricerca italiano: il Teatro Scientifico di Verona. Si tratta di “Yesterday. L’ultimo gioco”. In scena Jana Balkan, che firma anche testo e regia, con Isabella Caserta e Francesco Laruffa, I tre protagonisti sono persone reali, persone che – si legge in una nota dei Chille de la Balanza - “abbiamo conosciuto e ci hanno raccontato questa storia. Non si vuole commentare né giudicare, solo ritrarre una realtà che coinvolge tutti e che porta a riflettere. Lo spettacolo oscilla tra ricordi e presente, tra visioni della mente e realtà e interroga lo spettatore sulla forza dell’amore, forse unica cura”.