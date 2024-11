Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, iniziative nelle biblioteche

Firenze, 7 novembre 2024 – A novembre le biblioteche comunali di Firenze organizzano un programma di iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024 (25 novembre) con bibliografie tematiche, conferenze e presentazioni di libri. Le biblioteche interessate sono quelle delle Oblate, Fabrizio De André, Mario Luzi, Dino Pieraccioni, Villa Bandini, del Galluzzo, BiblioteCaNova Isolotto, Filippo Buonarroti, Orticoltura. Ad esempio il 22 novembre alle Oblate è in programma l'incontro di approfondimento cinematografico 'Laura una donna dopo la violenza'. A Villa Bandini il 23 novembre è in programma il reading letterario 'Sussurri e grida', alla biblioteca del Galluzzo si potrà accedere alla bibliografia e scaffale tematico 'Il corpo delle donne tra streotipi e tabù”. Da segnalare che alla biblioteca Orticoltura il 23 novembre è in programma 'Confidenze: racconti di vite spezzate', monologhi teatrali a cura del laboratorio di teatro La Stanza dell’Attore.