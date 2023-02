Giorgio Panariello torna a Firenze: tre date dello spettacolo 'La favola mia'

Firenze, 16 febbraio 2023 – Giorgio Panariello con il suo 'La favola mia' torna al Teatro Verdi di Firenze con tre serate, dopo il successo dei mesi scorsi. Le date sono il 25 febbraio (ore 20.45), il 26 febbraio (ore 16.45) e il 3 aprile (ore 20.45).

Nello spettacolo si ripercorre tutta la carriera di Panariello, dagli inizi fino allo straordinario debutto in Rai e si affrontano anche vicende personali, come l'infanzia con i nonni.

E tante risate con i personaggi che lo hanno fatto diventare grande come 'Mario il bagnino' o 'Naomo'. Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone, nei circuiti di vendita di Boxofficetoscana e nella biglietteria del Teatro Verdi, in via Ghibellina.

Niccolò Gramigni