Giancane apre il festival 'Stella Rossa' di Arci Firenze

Firenze, 1 luglio 2024 - Il concerto di Giancane, il cantautore romano autore delle colonne sonore delle due serie tv di Zerocalcare, e un dibattito sull'antifascismo alla vigilia dell'80/mo anniversario della Liberazione di Firenze apriranno la sesta edizione di Stella Rossa, il festival di Arci Firenze, al circolo Sms di Rifredi che vedrà impegnati circa 150 volontari. Da mercoledì 3 a domenica 7 luglio, ogni giorno talk (dalle 18.30), concerti, dj set e laboratori gratuiti per i più piccoli. Per quanto riguarda gli incontri, si parte con il romanzo 'Dalla stessa parte mi troverai' con l'autrice Valentina Mira e la presidente di Anpi Firenze Vania Bagni, poi un omaggio a Gabriel Garcia Marquez a 10 anni dalla morte, una serata dedicata alla questione israelo-palestinese con il giornalista e attivista Ali Rashid e, ancora, la presentazione del libro 'Fare femminismo' di Giulia Siviero. Da segnalare nel fine settimana, al mattino, due appuntamenti dedicati alla Gkn, con il Collettivo di Fabbrica e l'assemblea della Carovana dei mutualismi. Sul palco, oltre a Giancane, le percussioni tribali miste alla psichedelia della band Cacao Mental, i talenti locali Giovanni Milani e Costì, quindi il garage punk dei mantovani Bee Bee Sea, il dj californiano Al Lover, fino a chiudere con Bernard Butler, chitarrista e fondatore dei Suede, al debutto da solista. Torna poi 'Bliffest', lo spazio dedicato al fumetto indipendente, mentre la novità dell'edizione 2024 è rappresentata da laboratori di disegno, radio e scacchi per bambini e ragazzi di tutte le età. "Vogliamo che sia sempre più una festa popolare, inclusiva e accessibile, per il quartiere e per tutta la città - il commento della presidente di Arci Firenze Marzia Frediani - Siamo contenti perché in questa edizione abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, aumentando l'offerta gratuita per bambine e bambini e famiglie, oltre ad aver mantenuto alta la qualità dell'offerta culturale".