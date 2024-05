A Galleria dell'Accademia oltre 72mila visitatori per i ponti

Firenze, 7 maggio 2024 - Sono stati 72.285 i visitatori alla Galleria dell'Accademia di Firenze dal 25 aprile al 5 maggio, in occasione dei due ponti. Una media straordinaria di 7.228 ingressi al giorno che, spiegano dal museo, preannunciano un'estate con numeri in crescita costante. Per agevolare gli ingressi e ridurre le code è attivo anche il biglietto 'dematerializzato', grazie al quale si potrà entrare semplicemente mostrando il Qr Code/Barcode sul proprio cellulare. Chi prenoterà l'ingresso tramite il call center di Firenze Musei o il sito web ufficiale della Galleria riceverà via email direttamente il titolo d'accesso al museo senza dover ritirare il biglietto fisico all'ingresso. Altra novità saranno le aperture al pubblico nelle serate d'estate: a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,30). "Vediamo con gioia sempre più famiglie in visita al museo - commenta il direttore della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg - siamo contenti del grande interesse da parte dei nostri visitatori. Questi numeri sono anche risultato dei grandi lavori svolti negli ultimi anni, nei quali non ci siamo fermati mai, per rendere il museo ancora più attraente e mettendo l'attenzione su ogni singola opera esposta".