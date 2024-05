Musei pratesi aperti fino a mezzanotte e a 1 euro il 18 maggio

Prato, 15 maggio 2024 - Apertura fino a mezzanotte e accesso al costo simbolico di un euro: è l'iniziativa promossa dai musei pratesi per la serata di sabato 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei. Per l'occasione, il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell'Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Pretorio, la casa Museo di Francesco Datini, la Galleria di Palazzo degli Alberti, il Museo di Scienze Planetarie e l'Archivio di Stato apriranno al pubblico - con accesso alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee in corso - dalle ore 21 alle ore 24. Al Centro Pecci, dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso ore 23.30) sarà possibile visitare 'Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci', e la mostra 'Alfredo Volpi Lucca-São Paulo (1896-1988)'. Al Museo del Tessuto i visitatori potranno accedere alla mostra 'Walter Albini. Il talento, lo stilista'. Apertura straordinaria anche per il Museo dell'Opera del Duomo (dalle 21 alle 24) con un percorso nei suggestivi ambienti del Palazzo Vescovile, che ospita alcuni capolavori rinascimentali. Il Museo di Scienze Planetarie resterà aperto dalle 21 alle 23, e la possibilità di osservare il cielo stellato dai telescopi posti nel piazzale del museo e, su prenotazione, anche da quelli all'interno del planetario. Il Museo di Palazzo Pretorio offre invece ai suoi visitatori una visita tra i capolavori della sua collezione permanente con la possibilità di accedere fino alle 23 alla terrazza panoramica; per l'occasione, sarà possibile visitare anche la nuova sala 'Dai depositi al museo: dipinti del Quattrocento e del Cinquecento', inaugurata recentemente per i dieci anni dalla riapertura del museo. Inoltre saranno aperte al pubblico con lo stesso orario serale e ad accesso gratuito la casa Museo di Francesco Datini e l'Archivio di Stato, anch'esso situato in Palazzo Datini. Infine apertura straordinaria (dalle ore 20 alle ore 24, ultimo accesso alle 23) e ad ingresso gratuito per la Galleria di Palazzo degli Alberti.