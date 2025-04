A Firenze Baroque festival Florence con 14 concerti

Firenze, 22 aprile 2025 - Al via la decima edizione del Baroque Festival Florence, rassegna di musica barocca che prevede 14 concerti, dal 2 maggio al 27 giugno. I concerti si svolgeranno nella sala Capitolare di Santa Felicita, nell'auditorium Santa Croce al Tempio, nella basilica della Santissima Annunziata, nella Pieve di San Martino a Sesto. La rassegna è organizzata da Konzert Opera Florence (Kof), associazione musicale senza scopo di lucro che da dieci anni propone concerti di musica rinascimentale e barocca in luoghi di interesse artistico di Firenze. Kof ha collaborato col Museo Galileo Galilei e la Biblioteca Marucelliana; collabora inoltre col Conservatorio Luigi Cherubini”di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole, condividendo con queste istituzioni l’obiettivo di diffondere la musica antica, sia lirica siastrumentale, in Toscana. Dal 2021 il progetto Baroque Festival Florence è rientrato fra quelli finanziati dal Fus – Fondo unico per lo spettacolo; inoltre è parte dell’Estate Fiorentina, supportato da Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Presidente e direttore artistico dell’Associazione Kof è Giacomo Benedetti: ha studiato pianoforte, organo, clavicembalo e direzione d’orchestra in Italia e Olanda, è organista e maestro di cappella nella chiesa di Santa Felicita e nella basilica di San Miniato al Monte, è docente di clavicembalo al conservatorio di Cosenza e Gallarate oltre che alla Scuola di Musica di Fiesole.