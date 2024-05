Campi, in scena il musical teatrale ‘Forza venite gente’ sulla vita di San Francesco

Firenze, 14 maggio 2024 – San Francesco d’Assisi e la sua vita tra semplicità, pace, fraternità e fiducia: è lui il protagonista del musical teatrale “Forze venite gente” della compagnia Lunalà, messo in scena da Mario Castellacci con Silvio Spaccesi e Michele Paulicelli, che aveva interpretato San Francesco nel 1981, e composto da venti brani cantati e danzati dei vari protagonisti. Appuntamento mercoledì 15 maggio ore 21 presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23) per lo spettacolo il cui ricavato sarà devoluto alla Biblioteca Tiziano Terzani che ha appena aperto le sue tre nuove sedi dopo l’alluvione del 2 novembre 2023. Il musical presenta parti in prosa affidate ai personaggi del padre di Francesco e della Cenciosa, una ragazza povera e senza tetto, e mette in risalto la difficoltà per la società di accogliere un messaggio così dirompente come quello del Santo. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la collaborazione e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Chiantibanca, Unicoop Firenze (info e prezzi www.teatrodante.it). La compagnia Lunalà si è formata nel 2021 da un gruppo di giovani, la maggior parte dei quali fa parte del coro giovanile diocesano di Prato, che si sono ritrovati intorno all'idea di mettere in scena il musical (lo stesso nome della compagnia richiama una delle canzoni presenti nello spettacolo), chiamando alla regia Enzo Pacini che già negli anni '80 si era cimentato con la messa in scena di questo spettacolo, e di dargli una connotazione ben precisa: tutte le rappresentazioni effettuate fino ad oggi infatti sono state finalizzate per uno scopo benefico. Prenotazioni 055.8940864 - [email protected] whatsapp 3463038170. Maurizio Costanzo