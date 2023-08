Fondazione Toscana Spettacolo primo circuito multidisciplinare in Italia: prosa, danza, musica e circo contemporaneo

Firenze, 4 agosto 2023 - Fondazione Toscana Spettacolo si conferma anche per il 2023 primo circuito multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo, secondo le valutazioni del Ministero della Cultura. L’assegnazione è contenuta nel decreto pubblicato ieri, 3 agosto. Un riconoscimento che ricalca quello del 2022 e si concretizza in un ulteriore incremento delle risorse economiche che saranno destinate da Fondazione Toscana Spettacolo ad ampliare l’offerta di spettacoli sul territorio toscano, moltiplicando le opportunità per gli artisti e i lavoratori del settore.

Con un contributo dal Ministero di 969.609 euro, Fondazione Toscana Spettacolo onlus consolida la propria posizione di Circuito più finanziato dal Fnsv (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) tra gli 11 Circuiti Regionali Multidisciplinari in Italia. Il risultato è frutto del punteggio più alto assegnato dal Ministero della Cultura, pari a 84,59/100, ottenuto da Fondazione Toscana Spettacolo rispetto ai seguenti parametri di valutazione: qualità artistica, qualità indicizzata, dimensione quantitativa.

“Il riconoscimento ottenuto da Fondazione Toscana Spettacolo - spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – valorizza il lavoro svolto dalla Regione nel settore culturale e dello spettacolo dal vivo. Un impegno volto al consolidamento di sinergie ed opportunità per gli operatori del settore e alla diffusione di iniziative culturali e teatrali su tutto il territorio regionale. Forte di questo risultato, la Regione continuerà a rivolgere la propria attenzione al mondo dello spettacolo toscano, affinché, grazie al lavoro della Fondazione Toscana Spettacolo e alla collaborazione con i Comuni che aderiscono al Circuito, il settore possa continuare ad essere ascoltato e sostenuto”. "È con orgoglio - sottolinea la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - che accogliamo anche per il 2023 il riconoscimento di primo Circuito Multidisciplinare in Italia. Una conferma che premia la grande mole di lavoro sviluppata con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’offerta culturale sul territorio, a vantaggio dei cittadini di ogni età. Un risultato importantissimo per cui ringrazio lo staff di Fondazione Toscana Spettacolo, Regione Toscana e tutte le amministrazioni comunali aderenti al Circuito".