Firenze, Vincenzo Salemme porta in scena ‘Natale in Casa Cupiello’

Firenze, 17 marzo 2024 - Vincenzo Salemme torna al suo primo amore, il teatro, con Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo. E lo fa alla sua maniera, come ha imparato in questo mestiere. La sua vita teatrale inizia proprio entrando a far parte della compagnia di Eduardo, proseguita fino alla sua morte ed è andata avanti con il figlio di questi Luca De Filippo fino al 1992. Sarà in scena al Teatro Verdi di Firenze da giovedì 21 a domenica 24 marzo (orario spettacoli: giovedì e venerdi 20.45 - sabato ore 16.45 e 20.45 - domenica ore 16.45). Con queste parole Vincenzo Salemme, che cura regia e adattamento dello spettacolo, racconta il suo incontro con Eduardo Di Filippo e si fa portavoce della semplicità e dell’amore con i quali ha deciso di mettere in scena questo capolavoro del teatro italiano. “Ho conosciuto Eduardo nel 1977. Andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, un camicione da notte e i mutandoni che finivano dentro i calzettoni di lana. Era il costume della commedia più bella, più amara, più divertente, più sentimentale, più intensa, più malinconica, più festosa, più struggente della storia: Natale in casa Cupiello”. Elementi caratteristici della carriera di Vincenzo Salemme sono il garbo e l’ironia. La sua vita teatrale inizia proprio con De Filippo, entrando a far parte della compagnia di Eduardo, a quei tempi impegnato nelle riprese televisive di alcune sue commedie. Partecipa prima come comparsa in “Quei figuri di tanti anni fa” e poi viene scelto da Eduardo come attore ne “Il Cilindro” in cui recita un ruolo importante vicino alla bravissima Monica Vitti ed “Il Sindaco del rione Sanità” trasmesse da Rai1 nella stagione televisiva 1978/79. Da allora la collaborazione con la Compagnia di Eduardo è proseguita fino alla sua morte, avvenuta nel 1984, ed è andata avanti con il figlio di questi Luca De Filippo fino al 1992. L’intensa attività teatrale svolta in quegli anni ha consentito a Salemme di potersi proporre ogni anno impersonando un ruolo diverso e di acquisire una grande esperienza di palcoscenico e di rapporti di compagnia, bagaglio indispensabile per il proseguimento della sua attività. Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 ed era un atto unico al quale si aggiunsero successivamente altri due atti che compongono la versione definitiva conosciuta oggi. La commedia, inizialmente incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo il dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Eduardo che la fa iniziare due giorni prima durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore. La sera di Natale del 1977, la commedia registrata viene trasmessa dalla Rai diventando più di un classico televisivo, un vero e proprio rito degli Italiani. Maurizio Costanzo